V Sloveniji zelena luč za odstrel 230 rjavih medvedov

Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes izdalo odločbo z dovoljenjem za odvzem iz narave 230 rjavih medvedov. Namen odločbe je preprečitev resne škode in zagotavljanja zdravja in varstva ljudi, je danes dejal minister Uroš Brežan. Populacijo rjavega medveda v Sloveniji želijo v prihodnjih letih zmanjšati na 800.

Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil Brežan, sta strokovni predlog pripravila Zavod za gozdove RS in Zavod RS za varstvo narave, pri čemer sta upoštevala ekspertizo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Temeljito so preučili tudi druge možnosti za preprečevanje konfliktov, je povedal, vendar ne preselitev na drugo mesto in ne zadrževanje v ujetništvu zaradi številčnosti ne prideta v poštev, je dejal. Odvzem je dovoljen na natančno določenih območjih, po Brežanovih besedah gre za 122 lovišč v upravljanju lovskih družin ter lovišč s posebnim namenom.

Lani spomladi je bilo po oceni strokovnjakov v Sloveniji okoli 1100 rjavih medvedov, z letošnim odvzemom pa se želijo približati številki 800, ki je cilj za neko obvladljivo sobivanje medveda in človeka, meni Brežan. Ob tem je poudaril, da je rjavi medved pomemben del biotske raznovrstnosti Slovenije, na ministrstvu pa bodo še naprej izvajali ukrepe za njegovo varstvo, vključno z ohranjanjem njegovega življenjskega prostora. Določbo so strokovne službe ministrstva dlje časa pripravljale in ni povezana z nedavnim napadom medveda v Italiji, je še zagotovil minister.