V Sloveniji zelo cenijo papeža Frančiška

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in papež Frančišek sta se na današnjih pogovorih v Vatikanu zavzela za strpen dialog in spodbujanje politik, ki povezujejo. Posebno pozornost sta namenila Ukrajini, kjer mora po njunem mnenju priti do trajnega in pravičnega miru, ter podnebnim spremembam.

»Obema nama je skupno, da si želiva kulturen dialog in kulturo dialoga. Kar nekaj časa sva posvetila tej temi in sveti oče mi je pri tem lahko velik vzor. Slovenija vselej namenja posebno pozornost pobudam in izjavam papeža Frančiška,« je po srečanju poudarila Pirc Musar.

Predsednica je povedala, da papež hvaležno sprejema vlogo morebitnega mediatorja med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. »Iz njegovih besed sem razumela, da bo delal na tem in da se bo maksimalno potrudil, da bo do tega prišlo,« je dejala.

Podnebnim spremembam papež že od začetka pontifikata namenja izrazito pozornost, zato so bile tudi tema današnjega pogovora. Nedavne poplave, ki so najbolj prizadele Italijo, pa tudi Slovenijo in Hrvaško, so po mnenju predsednice dokaz, da je odnos do planeta še vedno preveč mačehovski. »Naravno okolje je človeku dano v upravljanje, ne v last,« je izpostavila Pirc Musar.