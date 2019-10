Slovenski policisti so včeraj v Ormožu ustavili avtomobil italijanskih registrskih tablic, ki ga je vozil italijanski državljan. V njem so bili poleg sopotnika, prav tako italijanskega državljana, še trije državljani Indije, ki so v Slovenijo vstopili na nedovoljen način.Policisti so oba Italijana pridržali in ju bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu. Kot so še sporočili s Policijske uprave Maribor, bodo Indijce vrnili na Hrvaško.