V Slovenijo prihajajo e-vinjete

Za vse zasebne voznike, ki pogosto uporabljajo slovensko avtocestno omrežje (ali to načrtujejo v prihodnjem letu), se bliža čas nakupa letne vinjete. Toda pozor! Družba za upravljanje slovenskih avtocest in hitrih cest DARS uvaja letos pomembno novost. Od 1. decembra dalje bo namreč nakup letne vinjete mogoč le še v digitalni različici in ne več v obliki nalepke.

Elektronsko vinjeto bo mogoče kupiti po spletu in na fizičnih prodajnih mestih (bencinskem servisu in pri različnih trgovcih), cena za neomejeno uporabo omrežja pa ostaja nespremenjene (110 evrov).