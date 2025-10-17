V Slovenijo tihotapil ekstazi, MDMA, LSD in ketamin

Na mejnem prehodu Robič-Štupca v Benečiji so finančni policisti iz Čedada ustavili in ovadili 45-letnega češkega državljana, ki je za volanom avtomobila tujih registrskih tablic v Slovenijo tihotapil mamila. Njihovo pozornost je pritegnil zaradi sumljivega obnašanja, pri čemer so sklenili, da bodo avtomobil preiskali. V kovčku, ki je bil v prtljažniku, so v manjših plastičnih vrečkah odkrili tablete ekstazija, kristale MDMA, znamke, prepojene z LSD-jem ter odmerke ketamina.

Operacija, ki jo je vodilo videmsko državno tožilstvo, je potekala ob poostritvi kontrol na mejnih prehodih s Slovenijo. Moškega so ovadili zaradi tihotapljenja mamil. Dogodek preiskujejo, z namenom da bi ugotovili tihotapsko mrežo in identiteto odjemalcev nezakonitega tovora.