V slovenski Istri nič več omejitev porabe vode

Nedavni dež je odplaknil omejitve pri uporabi pitne vode v slovenski Istri; od včeraj je tako mogoče spet zalivati vrtove in nasade, iz pitnikov pa lahko spet teče voda, poročajo Primorske novice. Padavine, ki so prispevale k večji vodnatosti virov, so na dopust poslale tudi interventne prevoze vode za Istro. Včeraj so cisterne z vodo iz Unice zadnjič romale proti Kopru.

Vse uporabnike sicer še pozivajo, naj s pitno vodo še naprej ravnajo skrbno in varčno, je povedal direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj, ki se je zahvalil vsem, ki so s spoštovanjem omejitev znižali porabo in tako prispevali k temu, da redukcij v slovenski Istri letošnje poletje vendarle ni bilo.

Po skoraj dveh mesecih so v slovenski Istri včeraj prenehale veljati vse omejitve porabe pitne vode. Znova je ovoljeno zalivanje vrtov in nasadov, po poletnem postu iz pitnikov spet lahko teče voda, spet je mogoče uporabiti vodo za čiščenje dvorišč, prati avtomobile in podobno, so še zapisali. Ali bodo spet začeli delovati tuši na javnih kopališčih, je odvisno od njihovih upravljalcev.