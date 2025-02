V sobotnem Primorskem dnevniku obsežna priloga GO!2025

V sobotnem Primorskem dnevniku bo obsežna priloga na kar 20 straneh posvečena Evropski prestolnici kulture GO!2025. V njej med drugim objavljamo pozdrav predsednikov republike Slovenije ter Italije Nataše Pirc Musar in Sergia Mattarelle (skupaj s časopisoma Il Piccolo in Messaggero Veneto), intervjuje s slovenskim premierjem Robertom Golobom, z županoma Nove Gorice in Gorice Samom Turelom in Rodolfom Ziberno, z vodjo projekta EPIC Kajo Širok in s pobudnico EPK Nedo Rusjan Bric. Na vrsti so nato še številna pričevanja ljudi z obeh strani meje in pogledi na zgodovinski čezmejni dogodek, ki jih dopolnjujejo tudi druge z njim povezane vsebine.