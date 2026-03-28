Na območju Nove Gorice niz nočnih požarov

Policisti sumijo, da so bili podtaknjeni

Spletno uredništvo |
Nova Gorica |
28. mar. 2026 | 12:55
Novogoriški policisti so sporočili, da je bilo v noči na soboto, 28. marca, na območju Nove Gorice več požarov. »Po doslej zbranih ugotovitvah kriminalistov in policistov obstaja sum, da so bili podtaknjeni,« so sporočili policisti in dodali, da je v enem izmed požarov nastala velika materialna škoda. »Požigi so še v fazi preiskave, zato vam zaenkrat podrobnejših informacij ne moremo posredovati,« je sporočila policija.

Radio Robin je poročal, da so bili to noč v seriji požigov na območju Nove Gorice v kratkem časovnem razmiku na udaru garaža, električna omarica in hiška za izposojo knjig. Spomnili so tudi, da se je pred kratkim nekdo s požigi spravil nad komunalne zabojnike v Novi Gorici.

