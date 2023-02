V Špetru tri osebe udeležene v nočni nesreči

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ponoči posredovali v Špetru, kjer sta na nekdanji pokrajinski cesti št. 19 trčila dva avtomobila. V nesrečo so bile vpletene tri osebe. Reševalci so jih na kraju pregledali in oskrbeli. Na srečo so utrpele lažje poškodbe. Eno osebo so prepeljali v videmsko bolnišnico, dve pa sta prevoz v bolnišnico odklonili. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice ter predstavniki sil javnega reda, ki preiskujejo njene vzroke.