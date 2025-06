V streljanju na šoli v Gradcu več mrtvih

V streljanju na zvezni gimnaziji v ulici Dreierschützengasse v Gradcu je bilo danes dopoldne ubitih deset ljudi, je potrdila županja mesta Elke Kahr. Med mrtvimi so dijaki in najmanj en odrasel. Umrl je tudi domnevni napadalec, ki naj bi si sodil sam. Šlo naj bi za nekdanjega dijaka šole, ki naj bi bil žrtev medvrstniškega nasilja.

Streli so na šoli odjeknili okoli 10. ure. Več ranjenih, med katerimi so tako učenci kot profesorji, so prepeljali v bolnišnico. Policija trenutno domneva, da je storilec deloval sam. Kriminalistični urad je začel preiskavo.

Avstrijski kancler Christian Stocker je dogodek označil za nacionalno tragedijo. Iz Evrope se medtem vrstijo izreki sožalja.