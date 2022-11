V strmoglavljenju helikopterja na jugu Italije umrli štirje Slovenci

V pokrajini Foggia v Apuliji je dopoldne strmoglavil helikopter, ki je redno prevažal ljudi iz Foggie na Tremitske otoke. Njegove razbitine so reševalci našli med krajema San Severo in Apricena. Ugotovili so, da je umrlo sedem ljudi, med njimi je bila slovenska družina iz Ljubljane. Žrtve nesreče so bili 54-letni Boštjan Rigler, icer tehnični šef na Pop TV, njegova 44-letna žena Mateja Curk Rigler in njuna otroka 14-letni Jon Rigler in 13-letna Liza Rigler. Hudim poškodbam so na kraju podlegli tudi 64-letni zdravnik službe 118, ki se je vračal domov, ter oba pilota Luigi Ippolito in Andrea Nardelli.

Bili so na helikopterju družbe Alidaunia, ki povezuje Foggio, Vieste in Tremitske otoke. Zadnjič sta se pilota oglasila, ko je helikopter letel nad polotokom Gargano v Apuliji, kjer so bile vremenske razmere slabe.

Družina iz Ljubljane je po poročanju Anse v petek prišla na otok Tremiti in bi se morala še isti večer vrniti v Foggio, a so zaradi neugodnih vremenskih razmer polet preložili na danes.