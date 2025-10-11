V tekaški opremi in telovadnih copatah obtičala pred Pipanovo lestvijo

Gorski reševalci iz Rablja so danes popoldne z deželnim reševalnim helikopterjem posredovali na Špiku nad policami, kjer sta obtičala dva pohodnika, ki z gore nista uspela sestopiti. 26- in 27-letnik iz Tolmeča sta na pomoč na interventno telefonsko številko za klice v sili 112 poklicala okrog 13. ure. Iz deželne operativne centrale Sores so ob reševalnem helikopterju obvestili gorske reševalce iz Rablja ter reševalce finančne policije.

Mlada pohodnika nista imela zdravstvenih ali kakršnihkoli drugih težav, pač pa sta bila neprimerno opremljena. Ko sta nameravala sestopiti po znameniti Pipanovi lestvi na nadmorski višini 2600 metrov, sta se ustavila, ker nista mogla več naprej in sta poklicala na pomoč.

Reševalcem, ki so ju dohiteli, sta se predstavila v tekaški opremi z majhnim nahrbtnikom in v telovadnih copatah. Bila sta brez zaščitne čelade in plezalnega pasu. Pipanova lestev pa jemlje dih, saj je navpična in izpostavljena, spust po njej brez priveza ni priporočljiv.

Gorski reševalec se je s helikopterja spustil do njiju. Z vitlom so ju nato potegnili na helikopter in prepeljali v dolino. Reševanje so zaključili malo po 14. uri.