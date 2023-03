V tem koncu tedna marčevsko vreme

Naše kraje bosta v tem koncu tedna prešli dve vremenski fronti, prva v soboto zjutraj, druga pa v noči na ponedeljek. Ob njiju se bodo pojavljale padavine, zlasti med prehodom prve bo lahko tudi zagrmelo. Količine padavin pa, kot kaže, ne bodo ravno velike. Arso je umaknil nedeljsko rumeno opozorilo zaradi večjih količin padavin. Za soboto pa še vedno opozarjajo pred morebitnimi močnejšimi nevihtami.

Kakorkoli ne bo šlo za dolgotrajnejši in vztrajni poslabšanji, pač pa za občasne oblake in padavine ob spremenljivem vremenu tudi z obdobji vsaj delnih razjasnitev, kot se pogosto dogaja v tem letnem času.

V soboto bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Čez dan se bo vreme že postopno izboljšalo in v popoldanskih urah vsaj delno razjasnilo.

V nedeljo bo povečini delno jasno ali zmerno oblačno, čez dan bo oblačnost naraščala. Proti večeru se bodo začele pojavljati prve padavine, ki se bodo v noči na ponedeljek okrepile in bodo pogostejše.

Kljub dvakratnemu poslabšanju in vmesnim ploham in nevihtam povečini ne gre pričakovati ravno večjih količin padavin.

Za drugo vremensko fronto bo začel pritekati hladnejši zrak, zlasti v torek in sredo bosta jutri kar mrzli, živo srebro se bo marsikje spustilo do okrog ničle ali nekoliko nižje.