V torek osemurna stavka vlakov

V torek, 6. maja, bo od 9. do 17. ure po Italiji verjetno težko potovati z vlakom. Področni sindikati prevoznikov Filt-Cgil, Fit-Cisl in Uiltrasporti so namreč včeraj potrdili osemurno stavko osebja italijanskih železnic in podjetij, ki delajo v zakupu. Kot razlog so navedli dejstvo, da ni prišlo do dogovorov za obnovo kolektivne delovne pogodbe o mobilnosti pri železničarskih dejavnostih in pogodbe za uslužbence skupine državnih železnic Fs, ki sta obe zapadli že 31. decembra 2023. Kljub korakom naprej še ni prišlo do uskladitve z zahtevami sindikatov, ki sogovornike pozivajo, naj si že v torek od 18. ure dalje prizadevajo, da se najdejo ustrezni odgovori glede plač, določil in sociale za okoli sto tisoč delavcev. Ministrstvo za prevoze je sicer za jutri sklicalo sestanek s sindikati, na katerem naj bi govorili o stavki in pogodbah, a tudi o drugih nerešenih vprašanjih, kot so napadi na osebje na vlakih in podjetja, ki ne izvajajo pogodbe o mobilnosti.