V Toskani je prodrl zakon o asistiranem samomoru

Po več ur trajajoči razpravi je danes toskanski deželni svet odobril zakon o samomoru z zdravniško pomočjo. Gre za prvo deželo v Italiji, ki je šest let po prelomni razsodbi ustavnega sodišča o prostovoljnem odločanju o koncu življenja sprejela tovrsten zakon, česar še ni storil italijanski parlament, čeprav ga je k temu pozvalo ustavno sodišče. Soroden predlog za las ni bil sprejet v Venetu, kjer je zmanjkal en sam glas.

Zakon, za katerega so v Toskani zbrali 10.000 podpisov, je bil sprejet s 27 glasovi za, ki so jih prispevali svetniki Demokratske stranke, Gibanja petih zvezd in Žive Italije ter en svetnik iz mešane skupine, proti (13) so bili opozicijski svetniki (Liga, Bratje Italije in Naprej, Italija), katoliško usmerjena svetnicaDS Lucia De Robertis pa se je vzdržala glasovanja. Zakon definira časovnico in pristojnosti posameznih organov v primeru odobritve samomora z zdravniško pomočjo, za zdravnike pa predvideva tudi možnost ugovora vesti.