V Toskani prvi »gol« leve sredine

Desna sredina 2, leva sredina 1. Če si izposodimo nogometni žargon, je rezultat prvega dela »volilne jeseni«, ki predvideva glasovanje v sedmih italijanskih deželah, zdaj 2:1 v korist vladne večine, potem ko je za »prvi gol« opozicije poskrbel Eugenio Giani, dozdajšnji guverner Toskane in kandidat Demokratske stranke, ki se je tokrat na deželnih volitvah predstavila skupaj z Gibanjem 5 zvezd, zavezništvom Zeleni-Levica ter zbirno listo preostalih manjših opozicijskih strank z imenom Reformistična levica.

Po Markah in Kalabriji

66-letnik, ki deželo vodi od leta 2020, je z okrog 54 % glasov premagal kandidata desnosredinske koalicije Alessandra Tomasija (okrog 41 %), predstavnika Bratov Italije, ki je od leta 2017 župan Pistoie. Preostale glasove je »pobrala« kandidatka gibanja Rdeča Toskana Antonella Bundu. Giani je torej prvi zmagovalec iz leve sredine, potem ko je v Markah zmagal Brat Italije Francesco Acquaroli, v Kalabriji pa Roberto Occhiuto iz stranke Naprej, Italija.