V trčenju kolesarja odbilo 20 metrov

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so popoldne posredovali v Rožacu na Videmskem, kjer je na deželni cesti št. 356 med krajema Noax in Spessa avtomobil silovito trčil v kolesarja, pri čemer ga je močno odbilo in je pristal na cestišču 20 metrov stran. Zdravstveno osebje mu je nudilo najnujnejšo pomoč, zaradi hudih poškodb so na kraj poklicali reševalni helikopter. Z njim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v kritičnem stanju. Vzroke nesreče preiskujejo varnostni organi.