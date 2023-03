V trčenju poškodovani dve osebi

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj okrog 7. ure posredovali na državni cesti št. 13, poznani tudi kot Pontebbana, kjer sta pri kraju Casarsa della Delizia na Pordenonskem trčila avtomobila. Na kraju so nudili prvo pomoč dvema osebama, ki sta bili poškodovani, nato so ju prepeljali v bolnišnico v kraju San Vito al Tagliamento, kamor so eno sprejeli z rumeno triažno kodo, drugo pa z zeleno. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci, ki so nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih in so zavarovali kraj nesreče ter odpravili njene posledice. Varnostni organi preverjajo vzroke nesreče.