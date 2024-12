V trčenju tovornjaka za avtovleko in avtomobila dva huje poškodovana

Včeraj ob 12.35 se je na hitri cesti med Vipavo in Razdrtim pripetila prometna nesreča, v katero sta bila vpletena tovornjak za avtovleko in avtomobil, poročajo Primorske novice. Voznika sta se huje poškodovala, sopotnica v avtomobilu pa lažje. Policisti so ugotovili, da je 62-letni voznik tovornega vozila pred prvim tunelom Podnanos po klancu navzgor z voznega pasu obračal na levo preko prehitevalnega pasu, z namenom, da zapelje na povezovalno intervencijsko pot proti odseku hitre ceste za smer Vipava.

Tovorno vozilo je bilo namenjeno za odvoz tovornega vozila, ki je predhodno zgorelo v požaru. Voznik tovornega vozila je izsilil prednost 41-letnemu vozniku avtomobila, državljanu Bolgarije, ki je v tistem trenutku pripeljal za njim in je peljal po prehitevalnem pasu. Trčenje je bilo neizbežno. V prometni nesreči sta se oba voznika huje poškodovala, prav tako se je lažje poškodovala 54-letna sopotnica v avtomobilu. Na vozilih in cestni infrastrukturi je nastala materialna škoda.

Policija je o prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Policisti bodo voznika tovornega vozila na podlagi vseh ugotovljenih dejstev kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo.