V trčenju z motorjem umrl kolesar

Danes se je okrog 15. ure se je v bližini bencinske črpalke na Bivju pri Dekanih pripetila huda prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba, poročajo Primorske novice. Trčila sta motorist in kolesar. Slednji je podlegel hudim poškodbam na kraju nesreče. Policisti prosijo vse, ki so videli dogodek, da jih čim prej pokličejo na številko 113 ali drugo najbližjo policijsko enoto.

Gasilci JZ GB Koper so kraj zavarovali, postavili naletno in požarno zavarovanje ter izklopili vire napajanja na motorju. Na kraju so bili reševalec motorist, Prehospitalna enota Obala in reševalci Reševalne službe slovenske Istre, ki so motoristu nudili prvo pomoč in ga imobilizirali ter odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico.