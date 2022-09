Policisti iz Pordenona so prijeli tri romunske državljane, stare 40, 41 in 43 let, že znane silam javnega reda, ki so osumljeni tatvin v obtežilnih okoliščinah v sedmih trgovinah na Pordenonskem. Tarče njihovih nezakonitih »podvigov«, pri katerih so si za vdor v lokale pomagali s krampom, so bile pretežno trgovine, ki jih upravljajo kitajski državljani. Storili pa so jih v obdobju od letošnjega januarja do maja.