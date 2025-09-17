V Trstu in Ronkah sočasno zabeležili primera denge

V Trstu, točneje v Rovtah, in v Ronkah so sočasno zabeležili nova primera denge. Tako je danes sporočilo tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi, ki je že pripravilo načrt za dezinsekcijo. Ta bo v obeh krajih stekla jutri. V Trstu bo ta potekala od 19.30 dalje na območju Rebri za Rovte. V Ronkah bodo na območju Ulice Capitello v dopoldanskih urah najprej uničevali ličinke, po 23. uri pa bo stekel še drugi del dezinsekcije.
Denga je virusna vročinska bolezen, ki jo prenašajo komarji. Pojavlja se v tropskih in subtropskih predelih sveta. Virus kroži v krvi okuženega človeka od 2 do 7 dni – v tem času ga lahko komar prenese in okuži tudi osebe, ki nikoli niso bile na območjih, kjer je prisotna bolezen. V večini primerov (80 odstotkov) okužba poteka brez simptomov.
Obe osebi sta se pravkar vrnili iz tujine.