V Trstu in Ronkah sočasno zabeležili primera denge

V Trstu, točneje v Rovtah, in v Ronkah so sočasno zabeležili nova primera denge. Tako je danes sporočilo tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi, ki je že pripravilo načrt za dezinsekcijo. Ta bo v obeh krajih stekla jutri. V Trstu bo ta potekala od 19.30 dalje na območju Rebri za Rovte. V Ronkah bodo na območju Ulice Capitello v dopoldanskih urah najprej uničevali ličinke, po 23. uri pa bo stekel še drugi del dezinsekcije.

Območje, kjer bo jutri (četrtek) potekala dezinsekcija (ASUGI)

Denga je virusna vročinska bolezen, ki jo prenašajo komarji. Pojavlja se v tropskih in subtropskih predelih sveta. Virus kroži v krvi okuženega človeka od 2 do 7 dni – v tem času ga lahko komar prenese in okuži tudi osebe, ki nikoli niso bile na območjih, kjer je prisotna bolezen. V večini primerov (80 odstotkov) okužba poteka brez simptomov.

Obe osebi sta se pravkar vrnili iz tujine.