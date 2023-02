V Trstu stabilno, v Gorici manj prvošolcev

Prejšnji teden so se zaključili vpisi tudi v višje srednje šole s slovenskim učnim jezikom v Trstu in Gorici. Podatki, ki smo jih pridobili na tržaških šolah kažejo, da pri skupnem številu prvošolcev ne bo prišlo do večjih sprememb, so pa nižješolci bolj oz. manj množično izbirali nekatere smeri, ki jih ponujajo slovenske višje srednje šole pri Sv. Ivanu. V goriškem višješolskem središču se bo nekoliko znižalo tako število prvošolcev kot skupno število dijakov, v primerjavi s prejšnjim šolskim letom pa so se vpisi porazdelili nekoliko bolj enakomerno po vseh šolskih smereh. Do septembra se lahko sicer še marsikaj spremeni, nekateri dijaki se namreč vsako leto odločijo za prepis tik pred zdajci, drugi še celo po začetku šolskega leta.

V jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku objavljamo tabeli s podatki o vpisih v tržaške in goriške višje srednje šole.