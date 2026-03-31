Z zasledovanjem tatu 17-letnica pomagala policistom, da so ga prijeli

Še ne polnoletnemu dekletu so se v soboto zvečer koprski kriminalisti zahvalili, saj jim je z njeno pomočjo hitro uspelo prijeti tatu in ga bodo lahko spravili pred sodišče, poročajo Primorske novice. Najstnica je sedela s prijateljico na klopi pred Lesnino, ko ji je 33-letnik iztrgal torbico in zbežal. Stekla je za njim, pobirala reči, ki jih je odmetaval iz torbice, in vseskozi obveščala policiste. Ti so ga kmalu vklenili in pri njem našli ukradene predmete.

Začelo se je z običajnim klepetom na klopci pred koprsko Lesnino v soboto malo pred 23. uro. Dvema mladenkama se je nenadoma približal neznani moški, eni je iz rok iztrgal torbico in zbežal proti Kolodvorski cesti. 17-letna lastnica torbice pa ni reagirala panično, ampak nadvse prisebno. Stekla je za tatom in mu sledila do Kolodvorske ceste, od koder je poklicala policiste.

Povedala jim je, kaj se je zgodilo, natančno opisala nepridiprava in jim pojasnila, v kateri smeri beži. Ker je očitno opazil, da teče za njim, je tat med begom začel jemati stvari iz torbice in odmetavati zanj neuporabne reči. 17-letnica je med zasledovanjem pobirala svoje stvari in tako nedvomno zbirala dokaze proti njemu.

Na kraj so prihiteli koprski policisti, nekaj lokalnih kriminalistov in policista s službenima psoma. Na podlagi natančnega opisa videza in gibanja tatu so moškega opazili na Vojkovem nabrežju in ga hitro vklenili. Tja je kmalu pritekla tudi pogumna 17-letnica, ki ga je nedvomno prepoznala in potrdila, da je on storilec.

Policisti so ugotovili, da gre za 33-letnika iz okolice Kopra. Odpeljali so ga v pridržanje in se na policijski postaji z njim pogovorili. Pri njem so našli predmete, za katere utemeljeno sumijo, da jih je pred tem ukradel. Ko bodo zbrali vsa pričevanja in vse dokaze, ga bodo tožilstvu ovadili zaradi drzne tatvine.