Velikonočni ponedeljek z ugodnim vremenom za izlete in piknike

Danes in v prihodnjih dneh bo prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme. Do četrtka bo vetrovno, proti nam bo od severovzhoda pritekal za ta čas kar mrzel zrak. Pihala bo zmerna do močna burja. Velikonočna nedelja in ponedeljek bosta sončna in postopno toplejša. Zlasti v ponedeljek bodo najvišje dnevne temperature okrog 20 stopinj Celzija.

Anticiklon, ki se zadržuje nad večjim delom osrednje in severne Evrope preusmerja proti nam od severovzhoda za ta čas mrzel zrak. Ob ciklonu nad južnimi predeli Italije je nastala večja razlika v zračnem tlaku, pri čemer bodo nekaj dni prevladovali okrepljeni severovzhodni vetrovi. Pihala bo zmerna do močna burja. Temperature pa bodo za ta čas prehodno razmeroma nizke.

Od petka, ko se bodo razlike v zračnem tlaku izravnale in se bo anticiklon občutneje širil proti nam ter doprinesel toplejši in bolj suh zrak, bo postopno iz dneva v dan topleje. Več dni bo prevladovalo sončno vreme z le občasno zmerno oblačnostjo. Velikonočna nedelja bo sončna, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 18 stopinj Celzija, mestoma lahko rahlo višje. Prav tako bo sončen velikonočni ponedeljek, ki bo še rahlo toplejši. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija. Razmere bodo torej spet nekoliko bolj pomladne in primerne za tradicionalne izlete v naravo ali piknike, ki jih mnogi obožujejo.