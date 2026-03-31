Mladi evropski glasbeniki čezmejno z Mozartovimi mojstrovinami

Legato je artikulacijska oznaka, ki v glasbeni partituri povezuje tone. Povezovanje je eno izmed glavnih ciljev istoimenskega projekta, ki nastaja v okviru programa Interreg Ita-Slo Go! 2025, razvijata pa ga evropski komorni orkester mladih glasbenikov ESYO s šolo za mlade evropske glasbenike Scuola per giovani musicisti europei in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, občinami Števerjan, Brda in Ajdovščina, Zavodom za turizem, kulturo in šport Brda, Vilo Vipolže in Občino Trst.

V teh dneh bo v Vili Vipolže, renesančnem dvorcu v Brdih, zaživel projekt Legato - povezani v glasbi, ki so ga včeraj predstavili v Novinarskem krožku v Trstu. Jutri se namreč začenja rezidenčna delavnica, na kateri bo 18 virtuozov sestavilo komorni orkester mladih evropskih glasbenikov ESYO, ki bo v nekaj dneh pripravil koncert Semplicemente/Enostavno Mozart. Njihovi mentorji bodo ustanovitelj orkestra in pobudnik projekta Igor Coretti Kuret, mojster Festivalskega orkestra iz Budimpešte in violinist Tamàs Major ter nekdanji član Radijskega orkestra NDR iz Hamburga, hornist Làszlò Seeman.

»Orkester že 35 let združuje mlade z vseh koncev,» je povedal predsednik ESYO Ezio Perillo, ki je projekt predstavil v družbi Corettija Kureta, direktorice briškega zavoda za turizem Tine Novak Samec in števerjanskega župana Marjana Drufovke. »Nekoč so to bili mladi samo iz evropskih držav, danes pa iz širšega prostora,» je spomnil Perillo. Sestav se vsako leto prenavlja in mladim glasbenikom ponuja enkratna doživetja v mednarodnem okolju, kjer je skupni jezik glasba.

Letos bodo mlade gostili domačini iz Števerjana in okolice. Na odrih pa bodo tokrat zazvenele Mozartove mojstrovine, ki jih je Coretti Kuret izbral, ker bi bil salzburški skladatelj v času ustvarjanja vrstnik mladih orkestrašev. Simfonijo št. 29 v A-duru je na primer Mozart dokončal 6. aprila 1774, ko je bil star 18 let. Prav na ta dan bo orkester nastopil ob 21. uri v Prestolni dvorani Miramarskega gradu. Drugi koncert bo naslednjega dne ob 19. uri v Vili Vipolže.