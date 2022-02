V ustavi skrb za okolje, v morju pa plastika

Varstvo okolja, biotske raznovrstnosti in ekosistemov je po novem vključeno v italijansko ustavo. Besedilo ustavnega zakona, ki bo dopolnil 9. in 41. člen ustave, je včeraj potrdila še poslanska zbornica, potem ko je zeleno luč za spremembo senat prižgal že novembra lani. Za okoljskega ministra Roberta Cingolanija je to zgodovinski dogodek, saj gre za pomemben poseg, ki je v interesu prihodnjih generacij. Korak v smeri globljega zavedanja in najbrž tudi konkretnih politik, ki bi se ukvarjale s podnebno krizo, se je zgodil na dan, ko je Svetovna organizacija za naravo – WWF objavila podatke o količini plastike v Sredozemskem morju in o njenih posledicah za morski ekosistem. Stanje v Italiji je slabo, saj je v skupini desetih najbolj onesnažujočih mest v Sredozemlju kar pet italijanskih, to so: Rim, Milan, Turin, Palermo in Genova.

Sredozemskemu morju že nekaj let pripada neslavni primat morja z najvišjo koncentracijo mikroplastike. Več kot polovico plastičnega smetenja ustvarjajo tri države: Egipt (32 %), Italija (15 %) in Turčija (10 %). Plastika uhaja v morje zlasti zaradi neučinkovitega ravnanja z odpadki in priobalnih dejavnosti, ki se ob poletnih turističnih tokih močno povečajo.