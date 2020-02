V Vrhpolju so Sofrija zelo lepo sprejeli

»Vse predstavitve moje knjige Il martire fascista - od tržaške knjigarne Lovat in Narodnega doma do Gorice, Vidma in Pordenona - so mi dale veliko zadoščenj, predstavitev v Vrhpolju pa je bila edinstvena in nepozabna izkušnja«. Adriano Sofri po srečanju v Vrhpolju ni skrival ganjenosti in tudi ne presenečenja nad tako toplim sprejemom, na katerem mu je polna dvorana krajevne skupnosti ob spremljavi pevke Alenke Vidrih zapela Kaj ti je deklica in partizansko pesem.

Predstavitev v Vrhpolju je bila polna ganljivih in lepih trenutkov. Sofri, ki se je najbrž malce bal, kako ga bodo domačini sprejeli, je izrazil željo, da bi se Vrhpoljci nekoč srečali in spoznali s prebivalci Piazze Armerine na Siciliji, od koder izhaja družina Sottosanti in kjer živijo Ugovi in Francescovi potomci. V dvorani je zavladala tišina, ki jo je prekinil aplavz, ko je gospa Magda Rodman (njena družina je preizkusila nasilne metode Uga Sottosantija) podprla zamisel o srečanju s Piazzo Armerino. »Fašizem je pri nas izvajal strašno nasilje, ki ga ne smemo pozabiti, moramo pa jim odpustiti za povzročeno zlo,« je še poudarila priletna domačinka. Tigrovci se niso borili proti italijanskemu narodu, temveč proti fašizmu, kot dokazuje njihovo sodelovanje z italijanskimi antifašisti, je bilo slišali na predstavitvi knjige.