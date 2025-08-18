V Washingtonu danes o koncu vojne v Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in več evropskih voditeljev se bo danes v Washingtonu sestalo z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na pogovorih o končanju vojne v Ukrajini. Ti bodo sledili srečanju Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina na Aljaski. V ospredju pogovorov bodo med drugim tudi varnostna jamstva za Ukrajino.

Pogovorov v Beli hiši se bodo poleg Zelenskega udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Keir Starmer, italijanska premierka Giorgia Meloni, finski predsednik Alexander Stubb in generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Po navedbah Berlina bodo na pogovorih med drugim obravnavali varnostna jamstva, ozemeljska vprašanja in podporo Ukrajini v njeni obrambi pred rusko agresijo. Kot je medtem po nedeljskem virtualnem sestanku zaveznic Ukrajine v okviru t. i. koalicije voljnih povedal Macron, nameravajo evropski voditelji Trumpa vprašati, v kolikšni meri bo podprl varnostna jamstva za Ukrajino.

Donald Trump je danes poudaril, da lahko ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski konca vojno z Rusijo, če to želi, da pa v okviru mirovnega sporazuma Ukrajina ne bo vstopila v Nato. Kot je še zapisal na družbenem omrežju Truth Social, Ukrajina tudi ne bo dobila nazaj Krima. Zelenski je poudaril, da mora biti mir trajen.