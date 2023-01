V Zahodni Avstraliji iščejo izjemno nevarno radioaktivno kapsulo

V Zahodni Avstraliji še vedno poteka zahtevno iskanje kapsule z radioaktivno snovjo, ki jo je izgubil pooblaščeni zunanji prevoznik rudarskega velikana Rio Tinto in bi lahko resno ogrozila zdravje tamkajšnjega prebivalstva. Kot so sporočili iz podjetja, dogodek obžalujejo, podrobnosti o njem pa naj bi pokazala interna preiskava.Radioaktivna kapsula, ki vsebuje majhno količino radioaktivnega cezija-137, je velika le šest krat osem milimetrov, kar je manj od velikosti človeškega nohta, naj bi se izgubila nekje na 1400 kilometrov dolgem odseku ceste med rudnikom severno od mesta Newman in severovzhodnim delom Pertha, prestolnice Zahodne Avstralije.

»Ta incident jemljemo zelo resno. Zavedamo se, da je zelo zaskrbljujoč, za preplah, ki ga je povzročil prebivalcem, se opravičujemo,« je v izjavi, ki so jo povzeli avstralski mediji, zatrdil vodja oddelka za železovo rudo družbe Rio Tinto Simon Trott.

Ob tem je pojasnil, da so za prevoz kapsule, ki se v rudarski industriji uporablja za merjenje gostote železove rude, izbrali pooblaščenega zunanjega izvajalca. Paket s kapsulo je na pot krenil 12. januarja, v predmestja Perta pa prispela 16. januarja. Po navedbah podjetja Rio Tinto so to, da kapsula manjka, zaznali šele 25. januarja, ko so odprli paket.

Odgovor na to, kako je prišlo do njene izgube, pa bodo skušali najti v okviru interne preiskave dogodka, je še dodal.

Rio Tinto je sicer informacijo, da se je kapsula izgubila med prevozom iz enega od njegovih rudnikov, potrdil v soboto.

Omenjene kapsule ni mogoče uporabiti kot orožje, vendar bi lahko povzročila resne zdravstvene posledice, so sporočili tamkajšnji zdravstveni organi in dodali, da so osredotočeni na iskanje kapsule in zadržanje radioaktivnega materiala. Po njihovih opozorilih bi se morali ljudje držati najmanj pet metrov stran od nje, saj oddaja beta in gama žarke s stopnjo sevanja, ki je enakovredna prejemu desetih rentgenskih žarkov vsako uro.