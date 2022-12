V ZDA v hudem mrazu in snegu umrlo več deset ljudi

V ZDA je zaradi hudega zimskega neurja, ki je v minulih dneh zajelo večji del države, po zadnjih podatkih umrlo najmanj 34 ljudi. Najbolj prizadeto je mesto Buffalo v zvezni državi New York. Oblasti opozarjajo, da bi število žrtev lahko še naraslo. Snežni meteži so bili ponekod visoki do tri metre, žrtve pa so našli v avtomobilih in snežnih zametih.