Zaradi povečanega števila okuženih z virusom SARS-CoV-2 je podjetje Asugi odredilo obvezno nošenje zaščitnih mask FFP2 v prostorih zdravstvenih in socialnozdravstvenih ustanov, kjer so zaposleni, obiskovalci ali zunanji sodelavci v stiku z bolniki. Nošenje mask, lahko kirurških, pa je priporočeno v ostalih prostorih, kot so menze, bari, pisarne itd. Ob tem podjetje priporoča upoštevanje previdnostnih ukrepov, kot sta denimo umivanje rok in ustrezna medsebojna razdalja.