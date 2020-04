V Zgoniku občutno toplejša noč kot pri Briščikih

Temperature so ponoči v deželi po pričakovanjih povečini padle pod ničlo. Izjema so le obmorski pas in nekateri kraji, kjer burja ni povsem ponehala. Tako so bile temperaturne razlike tudi iz enega v drug bližnji kraj ponekod velike. Pri Briščikih, kjer ni bilo omembe vrednih vetrov, je deželna meteorološka opazovalnica namerila najnižjo nočno temperaturo -2 stopinji Celzija, v Zgoniku, ki je le streljaj stran, toda je bolj vetroven, pa +2,7 stopinje Celzija. Navadno temperaturne razlike teh dveh krajev dosegajo kvečjemu le nekaj desetink stopinje Celzija.

Najnižjo nočno temperaturo v deželi je deželna meteorološka opazovalnica FJK namerila v Beli peči, kjer se je živo srebro spustilo do -9,7 stopinje Celzija. Živo srebro se je spustilo pod ledišče tudi na Goriškem, v Koprivnem na -0,9 stopinje Celzija, v Gradišču pa na -1,5 stopinje Celzija. V Špetru so namerili najnižjo nočno temperaturo -1,7 stopinje Celzija, v Čedadu, kjer je občasno pihljala šibka burjica, pa +1,0 stopinje Celzija. V Trstu je bila najnižja nočna temperatura +5,8 stopinje Celzija.

Od danes do nedelje bo prevladovalo sončno vreme. Dnevne temperature bodo iz dneva v dan višje, noči pa bodo še razmeroma mrzle.