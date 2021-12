V živo vragolije Hot Wheels vozil

Hot Wheels avtomobilčke verjetno skoraj vsi poznajo. Mnogi so se z njimi igrali v otroštvu, z njimi se igrajo tudi današnji otroci.

Igra pa se lahko spremeni v realnost in realne postanejo tudi vragolije z avtomobilčki. 26. marca prihodnje leto prihaja namreč v ljubljansko Areno Stožice dogodek Hot Wheels Monster Trucks Live. Gre za spektakel, med katerim atraktivno predelana, ogromna vozila pokažejo vse, kar zmorejo.

Hot Wheels Monster Trucks Live bo na turneji po Evropi – v Londonu, Barceloni, Budimpešti ... in prvič tudi v Sloveniji z več tovornjaki kot kadarkoli doslej. Povsem novi Mega Wrex tovornjak je 12 metrov dolg, spominja na dinozavra in ga poganja kar 1800 konjskih moči. Vragolije bo zganjal tudi Bigfoot Midwest Madness, točka, ki je plod sodelovanja med Hot Wheels in Bigfoot Collaborations. Evropski turneji se bo prav tako pridružil Race Ace s prepoznavnimi plameni znamke Hot Wheels. Na ljubljanskem spektaklu bodo pred gledalci zaživele tudi posebne atrakcije: goltavec avtomobilov, goreči in transformirajoči se robot Megasaurus, motokrosistične Freestyle zvezde. Ogledati si bo mogoče še ikonične Hot Wheels akrobacije, skoke in spektakularne padce »pošastnih tovornjakov«. Pred šovom pa bo Crash Zone Pre-Show zabava: obiskovalci bodo lahko stopili v areno in si od blizu ogledali Hot Wheels vozila.

Predprodaja vstopnic za ljubljanski spektakel (26. marca sta predvidena dva termina, dopoldanski in večerni) že poteka, na voljo pa so na spletni strani www.eventim.si in na pooblaščenih prodajnih mestih.