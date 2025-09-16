V znani videoigri Fortnite tudi Furlanija - Julijska krajina

V eni izmed najbolj znanih videoiger, Fortnite, s katero se je v preteklosti zabaval tudi npr. slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, danes pa šteje več kot 650 milijonov uporabnikov po celem svetu, od tega 14 milijonov v Italiji, bo mogoče obiskati tudi Furlanijo - Julijsko krajino. Gre za še dodaten korak, ki ga je deželna vlada storila v smeri turistične promocije naše dežele, tokrat pa se je odločila za nenavadno in inovativno obliko marketinga, in sicer videoigro. Sprehoditi se bo tako mogoče po Trstu, Gorici, Vidmu, Pordenonu in Palmanovi, ki bodo del scenarija videoigre.

