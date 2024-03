Varnostniki opazili potapljača na varovanem območju ...

Koprski policisti so v četrtek, 14. marca, v jutranjem času prejeli obvestilo, da so varnostniki v koprskem pristanišču opazili dva potapljača na varovanem območju pristanišča Koper v bližini Sermina. Policisti so na kraju v neposredni bližini prestregli 41-letnega državljana Albanije in 36-letnega državljana Brazilije. Oba sta bila brez dokumentov za ugotavljanje identitete in v potapljaški opremi. Odpeljali so ju v prostore policijske postaje. Policistom nista znala pojasniti namena zadrževanja na varovanem območju pristanišča, zato so policisti in kriminalisti opravili kontrolo. Ugotovili so, da je na privezu v pristanišču tovorna ladja, ki je v Koper priplula iz Južne Amerike, pri čemer so opravili njen podvodni pregled. Med opazovanjem sistema za črpanje morske vode so odkrili več paketov, v katerih je bilo skupno 206 kilogramov neznane snovi. Preliminarni test je pokazal, da gre za prepovedano drogo kokain. Na črnem trgu bi bili pridobili od 9 do 32 milijonov evrov nezakonitega zaslužka.