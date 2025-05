Vatikanist dvomi v uspeh kardinala brez močne pastoralne izkušnje

Luca Kocci je vatikanist, ki o dogajanju za vatikanskim obzidjem poroča za dnevnik Il Manifesto in za neodvisni tednik o katoliškem in verskem svetu Adista. Sodeluje tudi z drugimi revijami in mediji, kot sta MicroMega in Dinamopress.

Napovedovanje, kdo bo novi papež, je sila nehvaležno. Zato bi vas vprašala, če lahko pojasnite, katere kardinalske »struje« so se v teh dneh soočale na kongregacijah pred današnjim začetkom konklava?

Struji sta v grobem dve. Ena cilja na papeža, ki bi dalje stopal po »reformistični« poti, ki jo je začrtal pokojni Jorge Mario Bergoglio – tako v cerkvenem kot v družbenem smislu. Drugo skupino pa oblikujejo kardinali, ki si želijo ... ne bom rekel popolnega preobrata, temveč zagotovo upočasnitve nekaterih procesov. Zdi se mi, da je to osrednji kriterij, ki ločuje kardinale elektorje. Potem so znotraj tega okvira seveda možni določeni odtenki.