Več dni bo pritekal svež severni zrak

Anticiklon postopno že popušča pred novo severno višinsko dolino, ki bo z jutrišnjim dnem dosegla naše kraje.

Danes bo delno jasno do spremenljivo oblačno, več sonca bo ob morju. V goratih predelih in v predalpskem pasu se bodo že pojavljale prve krajevne nevihte.

V noči na četrtek bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta, za njo bo več dni pritekal svež severni zrak. V sredo in četrtek se bo povečala nestanovitnost, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V sredo bodo nevihte pogostejše in verjetnejše v goratih predelih, zlasti zvečer in v noči na četrtek pa se bodo pojavljale tudi ob morju. Osvežilo se bo. Od petka do nedelje bo prevladovalo sončno vreme ob prijetnih temperaturah. V petek bo sprva še spremenljivo, nato bo postopno več jasnine.

Najtopleje v tem tednu bo še danes, nato kar nekaj časa ne bo večje vročine. Zlasti četrtek in petek bosta za ta čas sveža, občutek osvežitve pa bo krepila tudi burja. Najvišje dnevne temperature bodo pod 25 stopinjami Celzija. Konec tedna bo sončen in postopno nekoliko toplejši. Najvišje dnevne temperature bodo malo nad 25 stopinjami Celzija.

Tudi začetek prihodnjega tedna bo povečini sončen z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Nekoliko topleje bo, vendar še naprej kar prijetno. Najvišje dnevne temperature bodo pod 30 stopinjami Celzija.