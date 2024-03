Več dni z anticiklonom

Za včerajšnjo oslabljeno vremensko fronto se zračni tlak krepi in bo nekaj dni na vrsti anticiklon. Zagotavljal nam bo stanovitno in povečini sončno vreme. Danes bo sprva lahko še nekaj oblačnosti, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 17 stopinj Celzija, na Goriškem bo lahko še kakšna stopinja Celzija več.

Jutri (sreda) bo povečini pretežno jasno, v četrtek pa bo nekaj več spremenljivosti. Čez dan se bo oblačnost povečala, niso ravno izključene posamezne krajevne plohe. V petek bo povečini precej jasno in še nekoliko topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo lahko ponekod dotaknile 20 stopinj Celzija.

V soboto se bo proti zahodnemu Sredozemlju spuščala globoka višinska dolina s hladnejšim severnoatlantskim zrakom, ki bo na vreme pri nas začela vplivati predvidoma v noči na nedeljo. V soboto čez dan se bodo začele pojavljati prve padavine, lahko tudi v obliki posameznih ploh, ki se bodo v noči na nedeljo okrepile in bodo pogostejše. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature v nedeljo marsikje ne bodo presegale 10 stopinj Celzija. Prehodno bo zapihala burja. V nedeljo čez dan bo delno jasno do spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami.