Več manjšin še vedno brez radijskih in televizijskih oddaj

Zakaj, več kot 25 let po sprejetju zakona št. 482/1999, ki ščiti zgodovinske jezikovne manjšine, še vedno ne obstaja javni televizijski dnevnik v furlanščini? Kako to, da imajo nekatere skupnosti v javnem radiotelevizijskem servisu vsakodnevne informativne oddaje v svojem jeziku, druge pa lahko spremljajo le občasne oddaje kulturne narave, medtem ko nekaterim jezikovnim manjšinam ni na voljo niti minuta radijskega ali televizijskega programa? Zakaj se radijski programi v furlanščini ne predvajajo v sistemu DAB, televizijski programi pa še vedno niso v visoki ločljivosti? Kdo je odgovoren, da se zagotovi kakovostna, pluralna, vključujoča in zanesljiva ponudba za vseh 12 jezikovnih skupnosti, priznanih v Italiji? Državna radiotelevizijska hiša RAI, država ali dežele?

O vsem tem bo tekla beseda na posvetu z naslovom Preteklost, sedanjost in prihodnost 25 let po zakonu št. 482 iz leta 1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin – množični mediji, javni radiotelevizijski servis, uredniški in tehnični predlogi, ki bo potekal jutri od 15. ure do 18.30, v soboto pa od 9. do 16. ure v nekdanji palači goriške pokrajine na Korzu Italija 55 v Gorici. Posvet prireja društvo mladih Slovencev v Italiji DM+ v sodelovanju z Novinarsko zbornico FJK, deželnim novinarskim sindikatom Assostampa in sindikatom novinarjev radiotelevizije RAI Usigrai, sindikalnimi zvezami SLC Cgil Trst, Fistel Cisl in Uilcom ter s podporo deželnega sveta FJK in Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter pod pokroviteljstvom občin Gorica in Nova Gorica. Na dogodku bodo nastopili predstavniki albanske, hrvaške, francoske, furlanske, grške, ladinske, nemške, sardinske in slovenske manjšine ter predstavniki Federativnega odbora jezikovnih manjšin v Italiji Confemili.

Posvetu bo mogočě slediti tudi v živo preko streaminga na YouTube kanalu društva DM+, ob zaključku posveta pa bodo oblikovane predloge povzeli v dokumentu Goriška listina pravic jezikovnih skupnosti v javnem radiotelevizijskem servisu, ki bo slavnostno podpisana v soboto. Dokument bodo predali predsedniku Republike Italije Sergiu Mattarelli, direkciji za informiranje in založništvo pri predsedstvu italijanske vlade, neodvisnemu organu za komunikacijska omrežja in storitve AGCOM, parlamentarnemu odboru za nadzor nad javno radiotelevizijsko službo in družbi RAI ter drugim institucijam in interesentom.