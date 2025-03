Več vremenskih front, najsolidnejša prihaja v petek

Naše kraje bo znotraj obsežne in globoke višinske doline, ki se iznad zahodnega Sredozemlja širi proti severovzhodu, danes in v prihodnjih dneh doseglo več ciklonskih središč in z njimi povezanih vremenskih front. Najsolidnejša bo, kot kaže, dosegla naše kraje v petek.

Od danes do vključno konca tedna bo prevladovalo vlažno in oblačno vreme z občasnimi padavinami in vmesnimi krajšimi obdobji s spremenljivim vremenom ter morebitnimi delnimi razjasnitvami.

Padavine bodo predvidoma manj pogoste v četrtek in v nedeljo. Razmeroma toplo bo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1500-1700 metrov, občasno lahko tudi višje.

Danes popoldne bo spremenljivo oblačno, možne bodo krajevne plohe.

Jutri (sreda) bo oblačno z občasnimi padavinami. Zapihal bo jugo.

V četrtek bo delno jasno do spremenljivo oblačno, ponekod bo občasno deževalo.

V petek se bodo padavine okrepile. Vmes bodo lahko tudi krajevne nevihte z nalivi. Količine dežja bodo ponekod lahko precejšnje.

V soboto in nedeljo kaže na spremenljivo oblačno vreme z občasnimi padavinami in morebitnimi delnimi razjasnitvami. Nekoliko hladneje bo. Meja sneženja bo na nadmorski višini malo nad 1000 metrov.