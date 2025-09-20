Večina italijanskih zdravnikov podpira možnost evtanazije

Z vprašanjem pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki v Italiji še ni sistematično urejeno (deželna zakona o tem sta zaenkrat sprejeli le Toskana in Sardinija), se v tem času ubada marsikdo. S to temo se soočajo in o njej razpravljajo tudi zdravniki, med katerimi je večina naklonjena možnosti evtanazije za onkološke paciente, kaže anketa, ki so jo v sodelovanju z drugimi sorodnimi združenji pripravili pri Italijanskem združenju za medicinsko onkologijo (AIOM), organizatorju konference o etiki v medicini, ki se danes zaključuje v Lecceju in kjer so za osrednjo temo tokrat izbrali vprašanje konca življenja.

Skoraj vsi bi hoteli zakon

Pri anketi je sodelovalo 562 zdravnikov in zdravnic. Na vprašanje, če so naklonjeni možnosti evtanazije za onkološke paciente, je pritrdilno odgovorilo skupno 63 odstotkov sodelujočih, med katerimi jih je 50 % izbralo odgovor, da to možnost podpirajo, a le v nekaterih okoliščinah, kot so zavestna izbira, neznosno trpljenje in kratka pričakovana življenjska doba, torej v skladu s pogoji, ki jih je za dostop do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja določilo ustavno sodišče.

Kot je pojasnil predsednik AIOM Francesco Perrone, izsledki potrjujejo nujo po čimprejšnjem sprejetju nacionalnega zakona, ki bi uredil to področje. Tako med drugim meni tudi 90 odstotkov anketirancev, ki si očitno glede tega želijo jasnosti.