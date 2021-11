Ciljno začasno združenje Projekt (v katerega sta vključeni krovni organizaciji SKGZ in SSO) ter Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) sodelujeta pri čezmejnem projektu PRIMIS – Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin, katerega namen je vrednotenje jezikovne, kulturne in naravne dediščine jezikovnih manjšin na našem območju v turistične namene. Projekt vodi Italijanska unija (Unione Italiana) iz Kopra, v njem sodelujejo poleg Ciljnega začasnega združenja Projekt tudi SDGZ, Dežela FJK, Dežela Veneto in druge organizacije. V sklopu projekta bo SDGZ s CZZ Projekt organiziralo dve delavnici z naslovom Trženje turizma. Promocija teritorija, lokalne enogastronomije ter dediščine avtohtonih skupnosti, in sicer v ponedeljek, 15. novembra, od 9. do 14. ure in v torek, 16. novembra, od 9.30 do 16. ure. Potekali bosta v prostorih poslovne šole MIB School of Management na Frnedu (Trg padlih v Nasiriji) v italijanskem jeziku, poskrbljeno pa bo za tolmačenje v slovenščino. Vstop bo dovoljen le s covidnim potrdilom.

Prvi dan bo gostja Roberta Garibaldi, to je predsednica italijanskega društva za enogastronomski turizem, izvršna direktorica državne agencije za turizem ENIT, svetnica na ministrstvu za turizem in strokovnjakinja za enogastronomski turizem. Udeležence bo uvedla v raznoliki svet kulinaričnega turizma, se zaustavila pri sedanjih izzivih oziroma novih trendih, ki se na tem področju uveljavljajo po pandemiji, se spustila v vprašanje neskončnega turizma oz. digitalizacije in kajpak v vprašanje trajnosti in mreženja. Govornica bo nato odgovarjala na vsa morebitna vprašanja.

Naslednji dan si bosta delila direktor Slovenske turistične organizacije Italija Aljoša Ota in Bruno Bertero, direktor marketinga ustanove Promoturismo FJK. V prvem delu dneva se bo Ota posvetil vprašanju trženja turistične destinacije, pri čemer bo predstavil primer znamke I feel Slovenia in strategijo trajnostnega razvoja oz. Slovenia Green. Bertero se bo lotil razvojnih strategij turizma v deželi FJK in bo poglobil vprašanje trženja in komunikacije v turizmu po epidemiji covida-19.

Namen srečanj, ki se jih lahko udeleži kdorkoli, je spoznavanje kulturne in naravne dediščine manjšin in realnosti dela v turističnem in enogastronomskem sektorju, ki je in tudi bo eden od ključnih področij našega območja. Prav gotovo pa je cilj, ki so si ga zadali organizatorji tudi ohranjanje naravnih in kulturnih znamenitosti, ki so nekoliko manj prepoznavne. Prvi glavni rezultat projekta bo okrepljena privlačnost programa na področju trajnostnega kulturnega turizma, pridobljena z dodano vrednostjo v obliki snovne in nesnovne dediščine avtohtonih skupnosti. Drugi rezultat projekta pa bo večja sposobnost lokalnih akterjev, tako javnih kot zasebnih, za sporočanje te dodane vrednosti, ki jo za kulturni turizem predstavljajo avtohtone skupnosti na tem ozemlju.

Pri delavnicah bodo sodelovali t.i. mladi kulturni ambasadorji, ki so jih CZZ Projekt in SDGZ izbrali na razpisu: vključeni bodo v promocijske aktivnosti in pripravo turističnih produktov. Sodelovali bodo tudi na sejmih in predstavitvah ter pri oblikovanju turističnih poti kulturne dediščine manjšin. V okviru projekta PRIMIS pripravljajo CZZ Projekt, SDGZ in drugi projektni partnerji tudi slovensko-italijanski turistični slovar, ki bo vključeval več tisoč gesel.

Kdor bi se rad udeležil dvodnevnega brezplačnega srečanja, se lahko prijavi na info@sdgz.it ali 040 6724824 oz. na tej povezavi. Delavnici bodo v živo predvajali tudi po Youtube in Facebook kanalih SDGZ.