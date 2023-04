»Vedno se bom trudil biti povezovalen«

Edini Slovenec v novem deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine bo predstavnik stranke Slovenska skupnost Marko Pisani. Dejstvo, da je SSk tokrat le za las prišla v deželni svet kljub olajšanemu sistemu izvolitve, terja po njegovem mnenju razmislek, drugače se bo sam vedno trudil biti povezovalen ter prisluhniti problemom na terenu. Rešitev slovenskega predstavništva je po njegovem mnenju v enotni listi, na kateri so zastopane razne komponente.

Kako ocenjujete izid volitev?

Volitve so šle zelo na tesno, seveda če govorimo o naši stranki. Tu gre zahvala vsem tistim, ki so nam zaupali svoj glas, tudi tistim, ki so meni osebno zaupali svoj glas. Zahvala gre tudi vsem našim kandidatkam in kandidatom v vseh volilnih okrožjih, ki so delovali za našo stranko za zbiranje glasov, ter vsem simpatizerjem, ki so pomagali pri tej volilni kampanji, ki je bila precej precej atipična, tudi precej kratka in zato zahtevna. Mislim, da je tudi naša stranka občutila nižjo volilno udeležbo in vsedržavni trend nezanimanja za politiko predvsem pri mlajših generacijah in po volitvah se moramo resno zamisliti, kako naprej.

Glede na to, da boste edini slovenski predstavnik, v deželnem svetu, kako boste organizirali svoje delovanje in kaj pričakujete od te nove petletne mandatne dobe glede na to, da boste spet v opoziciji spričo zmage desne sredine?

Na žalost sem edini predstavnik naše narodne manjšine, bolje in lepše bi bilo, če bi nas bilo več, tudi lažje in bolj usklajeno bi lahko delovali. Osebno se bom vedno trudil biti povezovalen, skušal bom poslušati in slišati, kateri so problemi na terenu neposredno od naših ljudi, te problematike pa potem ponesti v deželni svet.

Situacija je slična temu, kar je bilo v teh zadnjih petih letih, težje je dosegati zastavljene cilje in projekte. Tu se bo treba pač soočati z večino ter iskati skupne točke in dialog, ki nam omogoča, da prinesemo domov rezultat, predvsem zadeve, ki se tičejo naše slovenske manjšine.

Če se povrnemo k rezultatu stranke, ste že omenili, da se bo treba zamisliti. SSk je kljub olajšanemu sistemu tokrat resno tvegala, da ne pride v deželni svet, po drugi strani je Valentina Repini kljub velikemu številu preferenc na listi Demokratske stranke ostala zunaj. Kaj to narekuje stranki, še bolj pa narodni skupnosti?

Nočem se ponavljati, ampak smo kot stranka že pred volitvami začeli razmišljati, kako bi morali kot narodna skupnost imeti enotno listo, na kateri so zastopane razne komponente našega političnega življenja. S tem bi, vsaj na podlagi tega volilnega sistema, lahko izrazili svojega predstavnika v deželnem svetu brez takih tveganj, kot smo jih imeli pri zadnjih volitvah.