Veleposlanik Mirošič med strelskim incidentom v Beli hiši

Gost na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše, kjer so odjeknili streli, predsednika Donalda Trumpa, pa so evakuirali, je bil tudi slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič. Za spletni medij N1 je opisal kaotična dogajanja. Kot pravi, je tudi sam slišal, da nekdo v avli hotela strelja. Je pa to, kot dodaja Mirošič, zanj že tretje bližnje srečanje s strelskim incidentom, odkar je v Washingtonu.

»Bili smo v dvorani, ko je vanjo nenadoma vdrla vojska, policija in tajna služba. Gostje smo se umaknili pod mize, predsednika in prvo damo so evakuirali, vse nas pa še za kakšno uro zadržali v dvorani. Slišal sem, da je nekdo streljal v avli hotela, torej izven dvorane, kjer je bila večerja. Predsednik Trump je napovedal, da bo večerja ponovljena,« je povedal slovenski diplomat.

Trump je kmalu po incidentu na novinarski konferenci Bele hiše, kamor so dopisniki prišli neposredno z večerje, dejal, da je imel strelec, ki ga je onesposobila tajna služba, več kosov orožja.

Med incidentom je naboj zadel policista, ki pa je imel na sebi neprebojni jopič in ni bil ranjen. Strelec je 31-letni moški iz Kalifornije.