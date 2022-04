Velikonočni teden v razcvetu pomladi

Po izraziti hladni vremenski fronti, ki je v soboto prešla naše kraje, je zdaj na vrsti soliden anticiklon, ki nam bo zagotovil stanoviten in povečini sončen teden, iz dneva v dan bo tudi topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo sredi tedna spet dotaknile 20 stopinj Celzija in jih ponekod tudi presegale. Prijetno toplo bo in pomladno. Zlasti noči pa bodo sprva še nekoliko sveže.

Od danes do vključno petka bo prevladovalo sončno vreme z le občasno zmerno oblačnostjo. Omembe vrednih poslabšanj ne gre pričakovati. Pihali bodo krajevni vetrovi, ob morju bodo dnevne temperature nekoliko nižje kot v notranjosti.

V soboto se bo vzhodno od nas spuščala proti Balkanu oslabljena hladna vremenska fronta. Njen prehod bo v FJK, kot kaže, v glavnem zaznaven le, ker bo zapihala šibka burja in bodo temperature nekoliko nižje kot med tednom. Prevladovalo bo sicer precej sončno vreme z le morebitno občasno krajevno spremenljivostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo do okrog 17 stopinj Celzija.

Za veliko noč bo po zdajšnjih izgledih vreme podobno, povečini precej sončno ali ponekod spremenljivo, pihala bo šibka burja in bo nekoliko hladneje. Ni ravno izključeno, da bo v popoldanskih urah lahko nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Za zdaj tudi za velikonončni ponedeljek ne kaže na večje vremenske spremembe. Do poslabšanja pa bi lahko prišlo - toda termin je še oddaljen in je zato evolucija še negotova - sredi prihodnjega tedna.