Veneto solidno desno, Kampanija in Apulija levi sredini

Veneto ostaja trdnjava desnice, na deželnih volitvah v Apuliji in Kampanji pa je slavila združena leva sredina. Tako kažejo rezultati vzporednih deželnih volitev.

Mesto naslednika Luce Zaie bo v Venetu prevzel Alberto Stefani, ki je prejel med 58 in 62 odstotkov glasov in si tako zagotovil prepričljivo zmago na deželnih volitvah. Protikandidat leve sredine Giovanni Manildo pa je prejel med 29 in 33 odstotkov glasov.

Na peti škornja, v Apuliji, je na deželnih volitvah pričakovano slavila leva sredina. Antonio Decaro, nekdanji župan Barija in trenutni evropski poslanec Demokratske stranke, je glede na rezultate vzporednih volitev prejel med 66 in 70 odstotkov glasov. Kandidat desne sredine Luigi Lobuono je prepričal med 27 in 31 odstotkov volivcev.

Leva sredina si je zagotovila zmago tudi v Kampanji, kjer bo novi predsednik deželne vlade Roberto Fico. Prejel je med 75 in 61 odstotkov glasov. Edmondo Cirielli, kandidat desne sredine, pa med 33 in 37 odstotkov glasov. Večjih presenečenj na volitvah v treh italijanskih deželah torej ni bilo.