Veter podiral drevesa

Civilna zaščita FJK obvešča, da so do srede zjutraj možne krajevne nevihte. Zaradi nalivov in še zlasti močnega vetra imajo gasilci v zadnjih urah polne roke dela. Nenadne obilne padavine in močni sunki so namreč od poznega popoldneva povzročali preglavice na Pordenonskem in Videmskem, kjer je veter odkrival strehe, padala so tudi drevesa.

Zaradi nevihtne celice, ki je prizadela Karnijo, a tudi Rezijo in Benečijo, je na Tržiškem drevo padlo na avtomobil. Vremenska fronta naj bi po vsej verjetnosti obšla Trst, do 6. ure v sredo pa za FJK velja rumeno opozorilo. Kdor preživlja čas na prostem, naj se umakne v varno zavetje.

Slovenska agencija za okolje Arso pa je medtem za vso Slovenijo izdala rdeče opozorilo. Nevihtni sistem, ki je Slovenijo iz Avstrije in Italije dosegel okoli 18.30, se je zvečer premikal proti Dolenjski, Kočevski in Beli krajini. Brez električne energije je več kot 38 tisoč uporabnikov.