Videmska univerza druga v Italiji, Trst na petem mestu

Videmska univerza tudi letos ostaja najboljša v Furlaniji - Julijski krajini. Iz včeraj objavljene lestvice kakovosti italijanskih univerz, ki so jo pripravili pri zavodu Censis, izhaja, da je tista v Vidmu druga najboljša med srednje velikimi univerzami, med katere spadajo tiste z od 10.000 do 20.000 študenti.

Kot že lani in več let pred tem prvo mesto zaseda Univerza v Trentu, ki so ji letos pripisali 93,7 točke, lani pa jih je imela 94,5. Že tretje leto zapored je druga, kot rečeno, videmska, ki je kljub rahlemu znižanju ocene (s 93,2 na letošnjih 92,2) ohranila srebro in si položaj deli s Politehnično univerzo iz Mark. Univerza v Trstu pa je kljub nespremenjenemu številu točk (88,7) letos izboljšala svojo uvrstitev, saj zaseda peto mesto, medtem ko je bila lani sedma. Za njo je na sedmem mestu univerza Ca’ Foscari iz Benetk (88 točk).

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.