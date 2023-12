Visoke kazni za uživanje alkohola na plažah in za sončenje zgoraj brez

Po prepovedi nudizma in uživanja žganih pijač na puljskih plažah, o čemer smo poročali, sta podobna odloka sprejela tudi mestna sveta z Reke in iz Kostrene v Kvarnerju. Na Reki bo na plažah, razen v lokalih, odslej prepovedano uživanje alkoholnih pijač, v Kostreni pa bo prepovedano sončenje brez zgornjega dela kopalk. Predvidene so visoke globe. Kogar bodo zalotili pri pitju alkoholne pijače, čaka globa 130 evrov, za sončenje brez zgornjega dela kopalk pa bodo morale kršiteljice prepovedi odšteti od 50 do 260 evrov.

Puljski mestni svet je pred nekaj dnevi po burni razpravi sprejel odlok, ki med drugim prepoveduje nudizem in uživanje žganih pijač na plažah. Odlok je mestni svet moral sprejeti zaradi usklajevanja z novim zakonom o morskem javnem dobru in morskih pristaniščih, ki pa ne prepoveduje ne nudizma ne uživanja žganih pijač na plažah.